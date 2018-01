Odore di gas, scuola evacuata

Una specie di falso allarme. Anzi no, perchè una ventina di bambini hanno accusato un lieve malore. Ma partiamo dall'inizio. Una scuola primaria del Milanese è stata evacuata nel primo pomeriggio per una sospetta fuga di gas. Circa 270 bambini sono stati fatti allontanare dai locali dell'istituto che si trova in via Lazio, a Melegnano. Il 118 è intervenuto con 6 mezzi oltre all'elicottero. Da quanto riferito dai vigili del fuoco, nessuno al momento ha avuto bisogno di essere portato in ospedale. E' "rientrata l'emergenza" nella scuola primaria di Melegnano, che è stata evacuata per un forte odore di gas. A provocarlo, infatti, ha spiegato il sindaco Rodolfo Bertoli subito arrivato sul posto, è stata una "manovra sbagliata" in una vicina ditta che produce un odorizzante, Tbm, ovvero una sostanza che viene mischiata al metano per dargli odore. Ma solo questa sostanza è fuoriuscita. Una ventina di bambini, che ha accusato qualche lieve malore, è stata portata in ospedale per controlli. Vigili e 118 erano entrati in azione immediatamente dopo il primo allarme.