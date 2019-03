Genitori no-vax falsificano documenti per iscrivere la figlia all’asilo

Una coppia di Bergamo è finita nei guai per aver falsificato i certificati vaccinali della loro figlia di tre anni, per avere la possibilità di iscriverla ad una scuola materna di Lecco. L’accusa è quella di falsificazione di materiale, che è data dalla modifica delle date sui certificati per l’iscrizione. Il legale ha poi cercato di spiegare le motivazioni dei genitori, che hanno cercato di posticipare il termine delle vaccinazioni per tutelare la figlia, a causa di un precedente in famiglia che ha provocato un danno ad una parente. Se la bambina non verrà vaccinata entro il 27 marzo, sarà costretta a lasciare l’asilo.