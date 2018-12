Getta il figlio neonato per terra, causandone la morte, a Catania

Arrestata dalla Polizia a Catania una 26enne madre con l'accusa di avere ucciso il proprio figlio di tre mesi buttandolo per terra. Il neonato infatti sarebbe morto in ospedale, lo scorso 15 novembre, dopo solo un giorno di ricovero. In un primo momento la madre avrebbe riferito che il figlio "si era fatto male cadendole accidentalmente dalle braccia a causa di una spinta che si era data da solo”, mentre in seguito sarebbe emerso che la caduta non sarebbe stata accidentale ma che sarebbe invece stata la madre stessa a scaraventarlo a terra con forza. La donna si sarebbe poi giustificata dicendo di avere "mente oscurata" e di non saper "spiegare cosa è successo", ma sottolineando di non aver avuto l’intenzione di uccidere il figlio. Ai magistrati inoltre, l'avvocato della donna avrebbe spiegato che non sarebbe stata intenzione della donna di gettarlo per terra, ma di "gettarlo sul letto”, in seguito a un malore avuto dalla stessa.