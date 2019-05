Ginecologo visita in modo invasivo tre pazienti, denunciato

La Cassazione ha annullato l'assoluzione di un ginecologo di Novara che aveva visitato in modo invasivo tre giovani donne senza aver chiesto prima il loro consenso ed ignorando inoltre le loro proteste. Inizialmente condannato a 6 anni per violenza sessuale per il suo comportamento "morboso”, è stato successivamente prosciolto in appello perché "le attività compiute, pur avendo superato i limiti delle prestazioni richieste erano comunque obiettivamente consentite". Ma per la Cassazione, ogni volta che un ginecologo visita una paziente, deve prima ottenere il consenso: un obbligo giuridico che non può essere ignorato senza ricadere nel reato penale.