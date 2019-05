Giovane precipita da 100 metri d’altezza, nel Forlivese

Un 20enne originario dell'Aretino è precipitato dal cornicione della diga di Ridracoli nella provincia di Forlì precipitando per oltre 100 metri finendo al suolo e perdendo la vita sul colpo. La vittima si trovava sul luogo con altri tre amici per una escursione: mentre il gruppo stava camminando, il 20enne si è allontanato e si è arrampicato sulle barriere di sicurezza della struttura per scavalcarle, per poi però precipitare e morire. Sulla vicenda è stata comunque aperta un'inchiesta a cui stanno indagando i Carabinieri e gli uomini del Soccorso Alpino.