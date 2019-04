Gira a Rimini con una pistola giocattolo, denunciato

Un uomo di Rimini di 42 anni è stato arrestato per aver minacciato alcuni passanti sul lungomare di Rimini con una pistola giocattolo. Il responsabile è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e procurato allarme, dopo aver puntato l’arma contro diversi passanti che hanno chiamato le forze dell'ordine. Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato di fuggire ma è stato bloccato, dicendo poi alle forze dell’ordine di aver preso la pistola per sparare ad alcuni barattoli sulla spiaggia come per gioco.