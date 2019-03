“Global Strike for Future”, via alla manifestazione per il clima

Saranno migliaia gli studenti in piazza in oltre 150 Paesi in occasione del “Global Strike for Future”, la manifestazione in sostegno della battaglia in difesa del clima, portata avanti dalla 16enne attivista Greta Thunberg, la quale è stata proposta per il premio Nobel per la Pace. Nessun simbolo politico o bandiera identitaria secondo le richieste degli organizzatori, solo cartelli e striscioni a tema ambiente. "Non c'è più tempo, anche gli adulti devono agire”, è lo slogan della giornata dedicata al pianeta.