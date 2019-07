Il governo aggiusta i conti dell’Italia

Il governo corregge i conti registrando il miglioramento del quadro pubblico e con l'approvazione di un decreto ad hoc con cui l'esecutivo ritiene di essersi riportato in linea con il Patto di stabilità. Secondo il governo infatti è adesso “ingiustificato l'avvio di una procedura di infrazione per deficit eccessivo nei confronti dell'Italia". Sulla questione, Conte commenta: "La giornata di ieri mi dà molta fiducia sulle politiche del mio governo e mi rende ottimista sulla strada che abbiamo intrapreso. I dati certificano la grande solidità della nostra economia, dei nostri fondamentali. I conti pubblici migliorano, il deficit è in calo, aumentano le entrate, diminuisce la disoccupazione. Anche la curva dello spread sembra affrontare un'importante fase di calo. Notizie che a volte sui media non trovano lo spazio che meritano".