Governo, M5S al voto

Richiesta dal tribunale dei ministri l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Matteo Salvini, a proposito del caso Diciotti. Il vicepremier intanto si dice tranquillo, e rassicura sul rischio inesistente della caduta del Governo. Votano intanto i pentastellati, che fino a ieri hanno evidenziato una crisi. Sulla vicenda commenta il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Vito Crini: “I politici devono sempre andare a testa alta davanti ai giudici, senza avere nulla da temere, specialmente se fanno scelte consapevoli e motivate. Ma quello della Diciotti è un caso anomalo in quanto un tribunale sta indagando un intero governo per un'azione che rientra nelle proprie politiche e nelle scelte fatte in campagna elettorale, per le quali si è stati votati”.