Giochi Internazionale del Tricolore, Reggio capitale dello sport giovanile

Grande successo per il sitting volley, al debutto nei Giochi Internazionale del Tricolore, seppure in forma di esibizione. Una delle discipline inclusive per eccellenza (possono giocare assieme disabili e normodotati) ha attirato l'attenzione, nel campo allestito nel Villaggio dello Sport-Piazza della Vittoria, non solo dei passanti ma anche degli atleti di altre discipline, che hanno voluto cimentarsi con la “pallavolo seduta”. A fare da “scuola” e ad aprire le danze gli atleti della Pol. Campeginese, che si preparano a debuttare nel campionato nazionale. Ma ben presto si è cominciato a fare sul “serio”, con un’improvvisata sfida tra Italia (squadra composta dai giocatori di baseball) e Usa (atleti di baseball e beach volley), vinta dagli statunitensi, con tanto di tifo ma in pieno clima far play. A seguire anche le delegazioni croata, polacca, algerina e altre, hanno sperimentato il sitting.

Grande soddisfazione per i rappresentanti di US Acli, Fipav e CIP, organizzatori dell’iniziativa.

Uno sguardo alla pallavolo: Zadar-Giovolley 2-1

Zadar-Giovolley è soprattutto una bella partita, lunga quanto un film (80 minuti) e perfettamente calata nello spirito fair play dei Giochi Internazionali del Tricolore. Alla palestra Levi-Canossa di Reggio Emilia, la “tana” del Giovolley, vincono le ragazze croate 2-1 in una gara valevole per il torneo Under 18 femminile. La temperatura all’interno della palestra è inquietante, ma le due squadre non si risparmiano: ne esce un match che cambia due volte “padrone”. Parte bene Zadar, accompagnata dalla “torcida” croata presente in tribuna, ma il Giovolley prima rimonta poi mette la freccia, aggiudicandosi il primo set 25-18, in 24 minuti. L’inerzia sembra reggiana anche nel secondo set, invece la formazione croata rimonta due volte e sul 19-19 scappa via: finisce 25-21 per Zadar in 29 minuti. Il terzo e decisivo set è “segnato”: Giovolley ha la spia accesa, Zadar allunga (cambio campo sul 13-7) e non vi volta più: la prima palla-match è quella buona, 25-17 in 27 minuti. Più “fisicata” Zadar, più “esplosivo” il Giovolley: due belle squadre, applausi per tutti. Bene, anzi benissimo il fair play: grande rispetto tra avversarie e zero contestazioni alle decisioni arbitrali. Avanti così.

Mondiali di calcio: Francia in finale, esulta la delegazione di Digione

Tutto esaurito, nello spazio del Villaggio dello Sport-Piazza della Vittoria che ospita l'intercultural corner dei Giochi (e soprattutto il maxischermo), per la semifinale dei mondiali di calcio Francia-Belgio. Presentissima e in costante tensione la delegazione francese di Digione; diviso tra il tifo pro Francia o Belgio il resto degli spettatori, composti dagli atleti delle altre delegazioni. Tutto molto tranquillo però, clima da salotto allargato più che da stadio. Al triplice fischio festa grande per i ragazzi di Digione.

Golf: Italia-Portogallo 1-1

Un successo italiano e uno portoghese nei due tornei Under 18 di golf valevoli per i Giochi Internazionali del Tricolore, andati in scena al San Valentino Golf Club di Castellarano. Nella gara femminile successo della padrona di casa Greta Bacchiavini (6JL-78) davanti a Ines Borges Rodrigo Moreno (40JL-108), rappresentante della delegazione portoghese di Obidos. Nella gara maschile podio interamente Obidos: 1 Rodrigo Ruivo Ferreira (26J-92), 2 Vasco Morais Pires (21J-93), 3 Joao Lopes Gameiro (26J-100).

L’agenda di giovedì

Dopo il mercoledì di riposo, ripartono giovedì a pieno regime le gare dei Giochi, che si avviano al rush finale (venerdì sera la Cerimonia di Chiusura). Il programma di giovedì prevede 15 discipline e 35 eventi sportivi.

Le gare: beach volley (Favorita di Montecavolo), tennis (Beriv Via Terrachini), pallavolo (Levi, Iti, palestra Borzano), baseball (Via Bon), nuoto (piscina Via Melato), pallamano (palazzetto Castelnovo Sotto), calcio (Via Mogadiscio), calcio a 5 (Via Zandonai), judo (Piazza della Vittoria), atletica leggera (Via della Chiusa, Rubiera), rugby (Via Assalini), ciclismo (pista Via Cimurri), pallacanestro (Cassala, Rinaldini, Moro, Scaruffi), hockey su prato (Via Paterlini), scherma (Piazza della Vittoria).

Appuntamenti collaterali: alla Freestyle Area-Piazza Martiri skateboard school e Pumptruck World Circuit (ore 10 e 16.30, alle 16.30 anche arrampicata), e sessioni libere Half Pipe (17.30). Nel Villaggio dello Sport-Piazza della Vittoria judo alle 17, “Sport to be inspired” by TEDxReggioEmilia, testimonianze sullo sport oltre le barriere e le diversità (ore 17.30), scherma alle 21, proiezioni di foto e video sempre alle 21, dj set alle 21.30.

