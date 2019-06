Grandi navi, tenutasi la prima riunione al Ministero dei Trasporti

Sui progetti per le Grandi navi nella laguna di Venezia "la riunione, l'unica, si è tenuta il 19 febbraio al Ministero dei Trasporti. Il ministro Toninelli è arrivato con un'ora di ritardo, chiedendoci se avevamo già finito". Lo rivela L’assessore regionale alle Infrastrutture del veneto, Elisa De Berti, rivela i progressi rispetto al progetto delle Grandi navi nella laguna di Venezia, sul quale è stata tenuta un solo incontro, e sul quale specifica: “La riunione si è tenuta il 19 febbraio al Ministero dei Trasporti. l ministro Toninelli è arrivato con un'ora di ritardo, chiedendoci se avevamo già finito. Alla nostra risposta che stavamo aspettando lui per iniziare la riunione è entrato nel panico, non si è nemmeno seduto davanti a noi per attendere, invece, i tecnici, facendo intuire che da solo non sapeva da che parte iniziare. Si è limitato a darci una lettera al presidente dell'Autorità di sistema portuale, in cui gli chiedeva di fare uno studio di fattibilità tecnica ed economica sui tre progetti riguardanti Malamocco, il Lido e Chioggia. Il sindaco Brugnaro ha contestato che non aveva senso essere stati convocati a Roma per una cosa simile. Il ministro ha risposto che la soluzione celere era da ritrovare nei tre progetti e sul canale Vittorio Emanuele ha solo glissato".