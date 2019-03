Greenpeace in azione a Belluno, contro le politiche del Governo

In Val Vicende nella zona di Belluno, 8 attivisti di Greenpeace sono entrati in azione, mostrando la scritta "Cambiamenti climatici: governo bocciato", e srotolando uno striscione con scritto "Governo del cambiamento climatico" con i volti di Conte, Salvini e Di Maio. L’oggetto della protesta è il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima presentato dal Governo, che secondo il gruppo di ambientalisti replica le strategie precedenti puntando tutto sul gas ignorando lo sviluppo di energie sostenibili. Secondo Greenpeace, "è sconfortante inoltre che in questo documento non siano nemmeno menzionati gli obiettivi di completa de-carbonizzazione dell'Italia entro il 2050".