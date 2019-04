Gruppo di Facebook per individuare i posti di blocco, a Rimini

Un gruppo su facebook ad accesso limitato per segnalare i posti di blocco nelle strade della provincia di Rimini è stato scoperto dalle forze dell’ordine, che stanno effettuando accertamenti per definire possibili responsabilità. Il nome del gruppo è “Animali Fantastici e dove trovarli”, in rimando al libro fantasy dell’autrice J.K. Rowling, creatrice del mondo Harry Potter. Il gruppo, contenente oltre 10.000 iscritti, è accessibile solo dietro invito, e al suo interno si possono trovare diverse espressioni in codice, senza mai citare direttamente la polizia o i carabinieri, sostituiti invece da nomi di fantasia.