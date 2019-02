Guaidò richiede incontro coi vicepremier Salvini e Di Maio

L’autoproclamatosi presidente del Venezuela Juan Guaidò ha richiesto un incontro coi vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Roma nel più breve tempo possibile al fine di uno scambio di opinioni sulla transizione che sta vivendo il paese Sud Americano. Inoltre, Guaidò ha espresso nei confronti del Ministro degli Interni Salvini "i più profondi sentimenti di riconoscenza per la costante vicinanza dimostrata al nostro amato Venezuela, con gli auspici di massima e proficua collaborazione a nome del popolo venezuelano". E’ inoltre intenzione di Guaidò illustrare il piano di azione per il ripristino della democrazia in Venezuela mediante l'indizione di elezioni libere e trasparenti”, tramite una delegazione ufficiale venezuelana.