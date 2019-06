Guardia di finanza chiude tre siti internet di cannabis light

La Guardia di finanza di Rovigo ha messo sotto sequestro tre siti internet con il quale era possibile effettuare acquisti on-line di "cannabis light". L'intervento è stato eseguito in seguito ad un decreto di sequestro preventivo dei siti i cui titolari risultano indagati, con procedure per l'oscuramento dei tre siti su cui erano posti in vendita i prodotti a base di cannabis i quali superavano i limiti di legge.