Scattano da oggi i dazi dell'Unione Europea sui prodotti di importazione statunitense

Scattano i dazi europei sui prodotti americani. Entrano oggi in vigore, infatti, le misure di ritorsione stabilite dalla Commissione Europea in risposta alle tariffe annunciate nelle settimane scorse dagli Stati Uniti che colpiscono le importazioni di acciaio e alluminio. Le misure riguarderanno un elenco ristretto di merci provenienti dagli Stati Uniti - tra cui jeans e whiskey - per un valore di 2,8 miliardi euro.

LA QUERELLE - A scatenare la controffensiva europea le misure imposte dalla Casa Bianca nel giugno scorso quando, dopo un periodo di negoziati con gli interlocutori internazionali, sono stati introdotti dazi del 25% sulle importazioni di acciaio e del 10% sull'alluminio relativamente alle merci importate da Unione Europea, Canada e Messico. Dazi che hanno subito scatenato la dura condanna di Bruxelles, con la conseguente applicazione di contromisure. "Non volevamo arrivare a questo - ha sottolineato la commissaria europea al Commercio Cecilia Malmostroem - Ma la decisione unilaterale e ingiustificata degli Stati Uniti di imporre tariffe su acciaio e alluminio non ci ha lasciato altra scelta. Le regole del commercio internazionale, che abbiamo sviluppato mano nella mano con i nostri partner americani, non possono essere violati senza una reazione da parte nostra".