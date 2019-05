Alla guida di un pullman scolastico completamente ubriaco

Un pullman con a bordo una scolaresca in gita partito da Monza e diretto in Toscana è stato bloccato a causa dello stato di ebbrezza in cui versava il conducente del mezzo. L’uomo è stato fermato in una stazione di servizio nella provincia di Parma, con un tasso alcolemico superiore al consentito. Ad accorgersi della situazione è stato uno dei professori in gita con i ragazzi, il quale ha fatto fermare la corsa nell’area di sosta e ha chiamato i militari della Polizia, intervenuti immediatamente.