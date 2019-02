Guida ubriaca e investe un 23enne a Milano

E’ stato investito a Milano un ciclista di 23 anni, da un'auto guidata da una donna in stato di ebbrezza, facendo finire il giovane in coma all'ospedale Niguarda, dove è stato sottoposto ad un intervento chirurgico a causa delle varie fratture riportate. L’impatto è avvenuto sulla statale 33 Sempione, nel comune di Pero: la donna a bordo della vettura avrebbe investito il giovane in bicicletta durante un sorpasso, con una dinamica ancora non del tutto chiara.