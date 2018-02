In una scuola di Foggia, un genitore prende a pugni il professore per aver rimproverato il figlio

Ha riportato un trauma cranico e addominale il vicepreside della scuola secondaria di I grado 'L. Murialdo' di Foggia aggredito sabato dal genitore di un alunno. Quest'ultimo, secondo quanto riferito dalla comunità scolastica, si è recato a scuola in orario di ingresso delle classi e, eludendo la vigilanza dei collaboratori scolastici, si è avventato contro il vicepreside mentre stava svolgendo le sue funzioni di collaboratore del dirigente.

"Non è stato richiesto alcun colloquio, né c’è stata possibilità di dialogo con il genitore - riferisce la nota della comunità scolastica - il quale, senza chiedere spiegazioni di sorta, come riportato nelle numerose testimonianze depositate in Questura, si è avventato sul professore. A nulla è valso l’intervento dei collaboratori scolastici e dei docenti presenti che, data la rapidità con cui si è mosso il genitore, non sono riusciti ad evitare l’aggressione. Il professore non ha reagito in alcun modo ai numerosi e violenti colpi che gli venivano inferti alla testa e all’addome, fino a quando i presenti non sono riusciti ad allontanare l’aggressore”. Sul posto sono accorsi la Polizia e gli operatori del 118.