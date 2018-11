Igor il russo prossimo al processo, a Bologna

Per la prima volta Igor “il Russo” si è trovato di fronte ai familiari di una delle sue vittime. I figli di Valerio Verri invece, il volontario ucciso mentre era di pattuglia nelle campagne ferraresi, hanno invece visto Igor solo attraverso uno schermo, commentando l'udienza in tribunale a Bologna con parole piene di amarezza e rabbia: "Purtroppo forse fa più scalpore un omicida con un colore di pelle nera piuttosto che Igor”. Intanto Igor fa sapere la sua volontà di non desiderare un processo pubblico, dal carcere di Saragozza dove si trova attualmente.

Commentano poi ancora i figli della vittima: “Siamo qui perché ha ucciso nostro padre. Assassinio che si poteva evitare. Siamo qui per assistere ad un processo in tv perché lo Stato non è riuscito a prenderlo e ha fatto altre vittime in Spagna. Allora il ministro Minniti ci fu comunque vicino. Oggi invece si è dimenticato di noi probabilmente perché Igor non ha la pelle nera".