Igor il russo in video conferenza in tribunale

"Ho sparato a Ravaglia perché aveva una pistola in mano. Poi ho sparato a Verri senza guardare se era armato perché per me era un poliziotto pure lui e dovevo sdraiare tutti e due". Sono le parole pronunciate da che Norbert Feher, meglio conosciuto col soprannome di “Igor il russo” durante una video conferenza dal carcere di Saragozza con il tribunale di Bologna. A riportare le parole è Francesca Verri, la figlia di Valerio, guardia ecologica volontaria uccisa l'8 aprile 2017 a Portomaggiore, nel Ferrarese.