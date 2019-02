Ikea, dipendenti fanno sparire della merce

Ricevuta una lettera di avvio al procedimento disciplinare per colpa grave, da parte di circa una trentina di dipendenti dello stabilimento Ikea di Corsico, in provincia di Milano. Sospesi dal servizio, avrebbero fatto sparire della merce dal punto vendita previa una sostituzione del codice a barre con un prezzo più basso. L’accusa è di truffa, furto e ricettazione, e come spiega la stessa azienda, “un’indagine interna ha svelato il grave comportamento di alcuni co-worker dello store di Corsico volto a danneggiare le risorse aziendali. Ikea sta prendendo i provvedimenti necessari per proteggere i propri co-worker e il proprio brand".