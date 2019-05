Illuso di poter trovare lavoro e poi schiavizzato sessualmente

Secondo la Corte di assise di appello di Bologna, Desmond Newthing, nigeriano a processo per l'omicidio dell'imprenditore Lanfranco Chiarini avvenuto nel 2017, sarebbe stato "illuso" sulla possibilità di essere aiutato a trovare un lavoro per poi essere ridotto ad un "mero strumento di piacere sessuale", minacciato infine con un coltello per essere cacciato. Queste vessazioni fisiche e mentali lo avrebbe portato a reagire, uccidendo l’uomo. Per questo motivo è stata concessa l'attenuante della provocazione, a causa di uno stato d'ira determinato da un fatto ingiusto, ottenendo anche una riduzione della pena, da 16 anni a 12 anni e 6 mesi.