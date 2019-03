Imane Fadil, emersi episodi di minacce e corruzioni per la giovane

Secondo alcuni accertamenti emersi durante le indagini, Imane Fadil, una delle testimoni del caso Ruby deceduta in circostanze misteriose, è stata "interessata da minacce, tentativi corruttivi e pressioni per la revoca della costituzione di parte civile” soprattutto nel processo “Ruby Bis”, da parte di Iris Berardi e Barbara Guerra. A rivelarlo, l’atto di costituzione di parte civile che l'allora legale di Fadil, Paolo Sevesi, ha depositato in uno dei filoni.