Imbarcazione incagliata al largo, salvate 5 persone a Venezia

Soccorsa dalla Guardia di Finanza di Venezia un'imbarcazione a vela incagliata in alcune reti da pesca al largo di Porto lido: nelle operazioni di salvataggio sono state portando al sicuro 5 persone. A causare i problemi di manovrabilità sono state le condizioni meteo marine che hanno costretto il comandante a lanciare le richieste di aiuto. A ricevere il messaggio, una vedetta della guardia di Finanza di Venezia che ha raggiunto l'imbarcazione in difficoltà per poi richiedere il supporto di un battello della Finanza per effettuare il trasbordo di 5 persone, mentre il comandante ha invece atteso l'intervento dei vigili del fuoco per liberare il natante.