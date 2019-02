Imbocca statale contromano e ubriaca, provocando un incidente

E’ stata arrestata con l’accusa di lesioni stradali pluriaggravate una donna che ha imboccato contromano la Strada Statale 12 Adriatica, provocando un incidente nel quale sono rimaste coinvolte in totale 8 persone. Secondo le indagini, la donna era alla guida della sua vettura con un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite consentito dalla legge. Attualmente, la responsabile si trova in carcere a Forlì, in attesa di comparire davanti al giudice.