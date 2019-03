Si immette in strada bruscamente e viene investito

Un incidente mortale ha avuto luogo a Villanova del Ghebbo in provincia di Rovigo, dove un 63enne di Lendinara è finito contro un’automobile mentre si spostava a bordo della sua bicicletta. E’ accaduto in via Belfiore, lungo uno dei canali dell’area: il ciclista si sarebbe immesso in strada scendendo improvvisamente dal marciapiede venendo tamponato dalla vettura che non ha fatto in tempo a frenare. A chiamare i soccorsi, lo stesso conducente, rimasto illeso.