Immigrati sfrattati, deputata cerca di impedirne il trasferimento

Rossella Muroni, deputata di Liberi e Uguali, si sarebbe appostata davanti a un pullman con a bordo migranti, avrebbe tentato di impedirne l'uscita dal Cara di Castelnuovo di Porto, dove sarebbero in corso nuovi trasferimenti in seguito alla chiusura del centro di accoglienza a Roma. A marzo 2016 la struttura sarebbe stata selezionata da papa Francesco per la celebrazione della lavanda dei piedi insieme a 12 profughi, mentre oggi il Centro di accoglienza starebbe per chiudere i battenti, causando polemiche. Inoltre, la struttura verrebbe completamente svuotata e chiusa entro fine mese, trasferendo altrove circa 500 migranti.