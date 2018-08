Immigrato nigeriano molesta 30enne a Carpi, arrestato

Un 19enne di origini nigeriane, senza fissa dimora e con un permesso di soggiorno rilasciato nel 2016 dalla questura di Vibo Valentia per scopi umanitari, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Carpi, in provincia di Modena, per le ripetute molestie verso una 30enne del luogo, dopo aver rivolto apprezzamenti sul suo aspetto fisico. La ragazza è riuscita a divincolarsi e a trovare rifugio dentro la biblioteca, trovando il tempo di lanciare l'allarme e permettendo agli agenti di arrestare il ragazzo in fuga.

Si è espresso sui fatti anche il sindaco Pd di Carpi, Alberto Bellelli chiede "più controlli sull'immigrazione irregolare e pene severe compresa l'espulsione per chi delinque, soprattutto come in questo caso per chi è recidivo e non avrebbe dovuto più essere in Italia".