Immigrazione clandestina, arrestato gruppo criminale a Napoli

Sette persone sono state arrestate in una operazione coordinata dalla Procura di Napoli nel quale è stata smantellata un'associazione a delinquere finalizzata a favorire l'immigrazione clandestina. Tra gli arresti anche un poliziotto ancora in servizio nell'ufficio immigrazione della Questura di Napoli e altri tre colleghi. In cambio di denaro, la banda aiutava extracomunitari privi dei requisiti di legge a ottenere il rilascio o il rinnovo dei permessi di soggiorno in modo illegale.