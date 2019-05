Imola, discarica pericolosa per l’ambiente

I carabinieri del Nucleo operativo ecologico, coordinati dalla procura di Bologna, hanno accertato l’immissione di rifiuti non conformi o in esubero rispetto alle norme e valori inquinanti superiori ai limiti nelle acque sotterranee per una discarica di Imola, tale da compromettere l'ecosistema per un raggio di circa cinque chilometri. L'attività è stata quindi sospesa dopo una pronuncia del Tar e un ricorso di associazioni ambientaliste.