Imprenditore veneto accusato di caporalato, a Padova

Eseguita una misura cautelare dal Tribunale di Padova per disporre dell’interdizione dell’esercizio per un’azienda agricola. L’imprenditore titolare dell’attività infatti si è reso responsabile del reato di caporalato per sfruttamento del lavoro e utilizzo di manodopera clandestina. Ha infatti impiegato 5 lavoratori clandestini in vari fondi agricoli per oltre 10 ore al giorno senza riposi settimanali, a 5 euro l’ora. L’imprenditore è stato quindi sanzionato per una multa di 17.000 euro, secondo il provvedimento amministrativo.