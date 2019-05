Imprenditori di successo si sfidano a Bologna

Alcune esperienze imprenditoriali di successo, in rappresentanza dell’eccellenza italiana, sono state protagoniste di “Imprese vincenti”, il programma di valorizzazione delle Pmi lanciato da Intesa Sanpaolo con una delle tappe a Bologna. Hanno infatti avuto occasione di sfilare una dopo l'altra per raccontare la propria esperienza raccogliendo l'interesse di oltre 1.800 aziende. L’evento finale per le 24 finaliste è previsto per settembre. Nella tappa di Bologna, si sono sfidati i top player di Emilia Romagna, ma anche Marche, Abruzzo e Molise.