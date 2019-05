Inaugurata sede dell’agenzia per l’amministrazione dei beni sequestrati alle mafie

Apre a Milano una nuova sede dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati alla criminalità organizzata, inaugurata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini nei pressi del tribunale in un appartamento confiscato ad un bancarottiere. Secondo i dati registrati, in Lombardia sono 1792 gli immobili confiscati in gestione all’agenzia, di cui 706 nella provincia di Milano, andando a costituire il 7% del totale dei beni sottratti alla criminalità organizzata in Italia. "Sono immobili destinati prevalentemente al riuso sociale e i Comuni sono i maggiori destinatari”, spiega il direttore dell'agenzia, Bruno Frattasi.