Incendi in Emilia Romagna, scatta lo stato di attenzione

Le condizioni meteo con temperature al di sopra della media stagionale, e le persistenti condizioni ti clima secco, hanno fatto scattare lo stato di attenzione per incendi boschivi in tutta l’Emilia Romagna. Il provvedimento è stato deciso dal direttore dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile Maurizio Mainetti, in seguito ad un incontro con i Carabinieri, i Vigili del fuoco e l’ufficio Arpae. Tra le misure, la raccomandazione di non bruciare legname o altri residui vegetali durante i lavori agricoli, per non causare ulteriori incendi.