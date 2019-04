Incendiano un bosco a capodanno, multa da 13 milioni di euro

Ammonta a 13 milioni di euro la multa presentata dai carabinieri forestali a due studenti 20enni comaschi accusati di aver provocato un incendio durante una grigliata lo scorso 30 dicembre: nel rogo è andata a fuoco un'area boschiva in Alto Lago di 1.000 ettari. Il rogo è nato da un focolaio per il barbecue e a causa del clima secco, il fuoco si è esteso raggiungendo alcune case, tra cui un agriturismo dove sono morti quasi tutti gli animali al suo interno. L’accusa è quella di incendio colposo in concorso, ed ha causato una sanzione da 13 milioni e 542mila euro.