Incendio in appartamento, signora salvata dai carabinieri

Una donna di 69 anni è stata tratta in salvo dalle fiamme sprigionatesi nel suo appartamento a Monselice in provincia di Padova, grazie all’intervento di una pattuglia di carabinieri i quali, giunti sul posto, hanno notato la donna sporgersi dal poggiolo in evidente difficoltà respiratoria a causa del fumo. Raggiunta mediante una scala, gli agenti l'hanno caricata in spalla e portata in salvo, per poi affidarla alle cure dei sanitari del 118, che l’hanno portata in ospedale con un'intossicazione da monossido di carbonio, ma in condizioni non gravi.