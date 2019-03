Incendio in un’azienda cartaria nella periferia di Milano

Sviluppatosi un grosso incendio in una azienda cartaria della periferia di Milano, che ha richiesto l’impiego di diverse unità dei Vigili del fuoco per domare le fiamme.. La ditta si trova in una zona già colpita da diversi problemi ambientali dovuti a rifiuti e carcasse abbandonate, oltre alle discariche abusive. Si ipotizza un’origine dolosa dell’incendio, col sospetto di altri materiali all’interno della massa di carta bruciata. Non ci sono evidenze di situazioni di pericolo per la cittadinanza.