Incendio in una baracca, muore un 26enne

Un gambiano di 26 anni ha perso la vita durante un incendio divampato in una baracca del ghetto di Borgo Mezzanone nella provincia di Foggia per cause ancora non chiare. Secondo le indagini preliminari, il è stato trovato completamente carbonizzato solo dopo lo spegnimento dell'incendio e non si sa ancora se il giovane sia morto nel sonno a causa dei fumi sprigionati nell'incendio o per altro. Probabile la disposizione di un'autopsia per accertare le cause del decesso prevista per i prossimi giorni.