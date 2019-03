Incendio in una baraccopoli in Calabria, muore un migrante

Un migrante senegalese di 32 anni è morto in un incendio divampato nella tendopoli di San Ferdinando in provincia di Reggio Calabria, gestita dalla Caritas. Secondo una prima ricostruzione, il rogo si è sviluppato in un angolo della tenda da sei posti, dove erano posizionati alcuni cavi elettrici. Non è il primo caso di morte analogo. Tra il 2018 e il 2019 infatti, nelle baraccopoli della zona sono morti tre migranti: Moussa Ba, di 29 anni, Becky Moses, di 26, e Surawa Jaith ancora minorenne.