Incendio blocca anziana in casa, a Bologna

Una anziana pensionata di 81 anni sarebbe rimasta intrappolata nel suo appartamento in via Costa a Bologna durante un incendio scoppiato nel pomeriggio, ma il tempestivo intervento di Vigili del Fuoco e Polizia le avrebbe salvato la vita. I soccorritori infatti avrebbero sfondato la porta e abbattuto il cancelletto chiuso a chiave per entrare. La donna sarebbe poi stata soccorsa dal 118 e trasportata all'ospedale Maggiore in seguito ad una intossicazione da fumo. Sgomberato l’intero edificio insieme ad una decina di persone, residenti nel palazzo.