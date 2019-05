Incendio nel Bresciano, un morto e due feriti

Un incendio in un appartamento a Lumezzane, in provincia di Brescia, dove uno degli occupanti dell’abitazione ha perso la vita e altre 5 persone sono rimaste coinvolte nelle fiamme, senza però riportare danni gravi. Nell’appartamento si trovavano padre, madre e figlia: durante il rogo, le due donne sono riuscite a scappare e a mettersi in salvo all’esterno, mentre l’uomo è rimasto intrappolato nel solaio dell’appartamento, dal quale erano scaturite le fiamme.