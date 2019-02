Incendio in un capannone di un carcere a Torino

Crollato il capannone del carcere “Lorusso e Cutugno” di Torino, in seguito ai danni riportati dal rogo acceso da un petardo o un fumogeno, lanciato durante la protesta degli antagonisti per gli arresti al corteo anarchico. Il cedimento sarebbe infatti stato causato dall’esplosione di una bombola di gas utilizzate per le attività lavorative dei detenuti, nell'isola ecologica tra il padiglione C e il padiglione B, provocando la combustione prima dei rifiuti, e poi dell’intero capannone.