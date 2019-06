Incendio in casa, muore una coppia di anziani nel Veneziano

Due anziani sono morti in un incendio che sviluppatosi all'interno della loro abitazione a Marcon in provincia di Venezia, dopo essere rimaste intrappolate nella villetta in cui abitavano. Il rogo è scaturito in piena notte, e non avrebbe dato scampo alla coppia, trovata dai soccorsi ormai priva di vita. Sul posto infatti sono intervenuti i vigili del fuoco che, una volta entrati hanno solo potuto constatare il decesso dei due. Si indaga sulle cause dell'incendio ma per il momento si esclude l'origine dolosa.