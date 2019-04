Incendio in una chiesa del Padovano, salvata la struttura

Le fiamme di un incendio si sono propagate durante la notte nella chiesa di Presina di Piazzola sul Brenta, in un locale attiguo alla sagrestia, causando danni al materiale utilizzato per le funzioni religiose della Settimana Santa, oltre che degli arredi. I vigili del fuoco sono quindi entrati nella chiesa invasa dal fumo, individuando il punto d’origine delle fiamme e circoscrivendo l’area al solo locale, per poi estinguere il rogo. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco, che non escludono l’ipotesi accidentale.