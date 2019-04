Incendio in una fabbrica di smaltimento rifiuti a Rogno nel Bergamasco

Incendio in un capannone della “Valcart” di Rogno nella provincia di Bergamo, la principale azienda di rifiuti della Valcamonica. Per spegnere le fiamme sono state impiegate oltre dieci squadre di vigili del fuoco da Bergamo e Brescia che riguardo alle cause non hanno escluso il dolo, sebbene siano ancora in corso gli accertamenti. Intanto a Rogno, Lovere, Costa Volpino si avverte odore di plastica bruciata, tant’è che il sindaco Dario Colossi ha emesso un'ordinanza nella quale si invitano i cittadini a chiudere "porte e finestre delle abitazioni e delle attività commerciali, industriali e di servizi, al fine di prevenire un possibile passaggio di inquinanti”.