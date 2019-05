Incendio a Imola, 4 persone tratte in salvo

Un incendio si è sviluppato in un appartamento in via Punta a Imola in provincia di Bologna, dove 4 persone sono state tratte in salvo e 16 squadre dei vigili del fuoco sono state messe al lavoro per le operazioni di spegnimento: dopo l’incidente, una donna è stata ricoverata in codice rosso non in pericolo di vita. Sconosciute le origini dell’incendio, ma le indagini hanno portato a mettere sotto sequestro l’appartamento da cui si sono sprigionate le fiamme. Intossicate le quattro persone estratte dalla palazzina in fiamme, affidate poi agli operatori del 118 intervenuti sul posto.