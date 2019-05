Incendio nel Milanese, ustionati due uomini

Due uomini sono rimasti ustionati nell'incendio di un appartamento a Cinisello Balsamo in provincia di Milano, e sono stati salvati dall'arrivo dei soccorsi chiamati dai vicini per poi essere trasportati in gravissime condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza e al Niguarda di Milano. Secondo gli accertamenti le fiamme sarebbero scaturite nell'ingresso dell'appartamento, ma le cause che hanno innescato le fiamme sono ancora sconosciute anche se si ipotizza l’origine dolosa.