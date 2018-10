Incendio a Milano, sollevatasi enorme colonna di fumo

Sviluppatosi un incendio di enormi dimensioni nell’area nord di Milano, in via Dante Chiasserini nei pressi di Quarto Oggiaro. L’incendio avrebbe coinvolto un capannone dei rifiuti, che avrebbe impegnato sul posto un gran numero di Vigili del fuoco, con ben 13 mezzi giunti per spegnere le fiamme.

Attualmente il disastro è sotto controllo, sebbene ancora non completamente spento, e non ci sarebbero pericoli per le vicine abitazioni. I residenti sono comunque stati esortati a non aprire le finestre, per i pericoli derivanti dalle esalazioni del fumo scaturito durante il rogo. Un’altissima colonna di fumo infatti è visibile da vari punti della città, anche a parecchi chilometri di lontananza.

Nell’incidente, è rimasto ferito un 49enne che ha riportato un leggero trauma, fortunatamente in condizioni non gravi.