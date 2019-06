Incendio notturno a Bologna, 4 intossicati

Un incendio è scoppiato all'alba in una casa popolare di via Sant'Apollonia nella zona universitaria di Bologna, intossicando i quattro occupanti dell'appartamento. La causa sarebbe stata una scintilla causata da un corto circuito alla presa del frigorifero, che ha poi fatto incendiare la carta da parati della cucina. L’intervento di Polizia e Vigili del Fuoco ha permesso il salvataggio delle vittime trovate in stato di semicoscienza, storditi dal fumo. Sono quindi state portate in salvo dai soccorritori e ricoverati all'ospedale Sant'Orsola per accertamenti.